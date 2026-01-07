Basket in carrozzina Trofeo Riviera per Rimini ko con onore nel test amichevole con Potenza Picena

Il Basket in carrozzina si prepara alla Rimini Basket Week con il Trofeo Riviera. Nella giornata dedicata alla solidarietà e allo sport, la squadra di Nts Informatica ha affrontato Potenza Picena in un test amichevole di elevato livello, conclusosi con una sconfitta onorevole. L’evento ha rappresentato un momento importante di confronto e crescita, sottolineando l’impegno e la passione del movimento nel promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

In una giornata dai mille significati, chiusa con la squadra a portare la fiaccola olimpica sulle strade di Rimini, Nts Informatica gioca e perde un'amichevole di assoluto prestigio con Potenza Picena, un test valido come Trofeo Riviera di Rimini e inserito nel programma della Rimini Basket Week. Contro una squadra di Serie A, peraltro anche quarta in classifica, Acquarelli e compagni non hanno affatto sfigurato, pur se la vittoria avversaria non è mai stata in discussione fino al 54-67 conclusivo. Qualche assenza in entrambe le formazioni, con Rimini senza Marchionni e Ion, mentre il Kos non aveva gli stranieri.

