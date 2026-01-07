Basilica restauro della facciata | La Regione proceda spedita Per la burocrazia non c’è tempo

La Regione Umbria dovrebbe accelerare i lavori di restauro della facciata della basilica, garantendo un intervento celere e senza ritardi burocratici. È importante che si proceda con determinazione, affinché i fondi disponibili siano sfruttati al meglio e i lavori possano essere completati nel più breve tempo possibile, rispettando le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio storico.

"Ora è fondamentale che la Regione Umbria, destinataria dei fondi, proceda con la massima determinazione nella fase attuativa. Siamo a gennaio 2026: non c'è spazio per rallentamenti burocratici. Le opere devono essere realizzate nei tempi previsti per garantire che il cuore di Santa Maria degli Angeli sia all'altezza del valore universale del nostro Santo Francesco". È quanto sostengono Serena Morosi e Daniele Martellini, del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Assisi dopo che il Governo nazionale per la tutela del patrimonio culturale, ha finanziato l'intervento di restauro e consolidamento della facciata della Basilica di Santa Maria degli Angeli, oltre alla sistemazione delle aree esterne e della piazza: un intervento strutturale – viene ancora evidenziato - che garantirà un miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza, accessibilità e decoro, valorizzando l'intero contesto architettonico e urbano.

