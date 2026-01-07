Barcellona-Athletic in Supercoppa dove vederla oggi in TV e streaming gratis | orario e formazioni

Barcellona e Athletic Bilbao si affrontano nella prima semifinale della Supercoppa di Spagna, in programma questa sera alle ore 20 in Arabia Saudita. La partita sarà visibile in diretta TV e streaming gratuito. Ecco tutte le informazioni su orario, formazioni e modalità di visione, per seguire l'incontro in modo semplice e senza costi aggiuntivi.

Barcellona-Athletic Bilbao è la prima semifinale della Supercoppa di Spagna. L'incontro si disputerà in Arabia Saudita stasera alle ore 20. Diretta TV su Cronache di Spogliatoio.

