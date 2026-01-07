Barbara d’Urso salta Surprise Surprise
Barbara d’Urso non prenderà parte alla prossima edizione di Surprise Surprise, nonostante le previsioni favorevoli. La conduttrice, che avrebbe dovuto tornare in televisione, ha deciso di non partecipare, e anche la sua presenza a Sanremo è stata annullata. La notizia conferma il cambiamento nelle programmazioni e le recenti variazioni nel suo impegno televisivo.
Niente da fare per Barbara d'Urso, nonostante tutto fosse predisposto al suo ritorno, il suo show salterà, come anche la sua presenza a Sanremo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
