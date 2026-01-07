Barbara D’Urso salta il nuovo programma in Rai e nessuna conferma su Sanremo | Ecco chi sta avanzando L' indiscrezione

Barbara D’Urso, figura nota nel panorama televisivo italiano, avrebbe deciso di non partecipare al nuovo programma in Rai, mentre non ci sono ancora conferme riguardo alla partecipazione a Sanremo. Classe 1957, ha iniziato la carriera negli anni ’70, affermandosi principalmente in Mediaset. Le recenti indiscrezioni suggeriscono alcune novità sul suo futuro professionale, ma ancora nulla di ufficiale.

Classe 1957, debutta in tv alla fine degli anni 70 e poi prende il via una lunga carriera, specialmente in Mediaset. Lei è Barbara D'Urso, per anni conduttrice di diversi successi di Canale 5: da Pomeriggio Cinque al Grande Fratello. A fine 2023 non le viene rinnovato il contratto e, dopo 20 anni.

