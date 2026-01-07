Barbara d’Urso lo show cancellato all’ultimo minuto | perché la Rai le ha detto no!

Recentemente si è diffusa la notizia del mancato ritorno di Barbara d’Urso in Rai, con il suo nuovo programma annullato all’ultimo momento. La decisione, ancora avvolta nel mistero, ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori. In questo articolo si analizzeranno le possibili motivazioni dietro questa scelta e le implicazioni per la carriera della conduttrice.

Barbara d’Urso doveva tornare in Rai con un nuovo programma, ma il progetto è stato misteriosamente annullato. Scopri cosa è successo dietro le quinte. Sembrava ormai cosa fatta: Barbara d’Urso pronta a tornare da protagonista sulla scena televisiva con un nuovo show in prima serata su Rai Uno. Il titolo era già pronto, Surprise Surprise, e l’entusiasmo dei fan della “Carmelita nazionale” alle stelle dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ma, come spesso accade nel dietro le quinte del piccolo schermo, l’apparenza inganna. Il progetto è saltato. E a svelarlo, con l’abituale tono pungente, è stato il giornalista Giuseppe Candela sulle pagine di Dagospia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

