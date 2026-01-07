Barbara d’Urso esclusa da Rai Uno | salta lo show e sfuma anche Sanremo

Barbara d’Urso non prenderà parte al suo nuovo programma Rai e il suo coinvolgimento a Sanremo è stato annullato. La decisione segna una battuta d’arresto nella sua attività televisiva, evitando così un ritorno in grande stile in questa fase. La notizia evidenzia i cambiamenti recenti nel panorama televisivo italiano, influenzati da diverse dinamiche e scelte editoriali.

Brutte notizie per Barbara d'Urso: cancellato il suo nuovo programma Rai, niente palco a Sanremo Un ritorno in grande stile? Non questa volta. Per Barbara d'Urso, il 2026 parte con una doccia fredda. Dopo il clamore suscitato a "Ballando con le Stelle", dove ha fatto scintille sul palco di Rai Uno, in molti pensavano che Carmelita fosse pronta a prendersi la scena con un nuovo show tutto suo. Il titolo? "Surprise Surprise". Le aspettative erano alle stelle, le voci si rincorrevano. Ma oggi arriva la smentita definitiva. Il giornalista Giuseppe Candela, tramite Dagospia, ha sganciato la bomba: niente programma in prima serata per Barbara.

