Barbara D’Urso addio al nuovo show Rai | progetto cancellato Ecco i motivi

Il nuovo show di Barbara D'Urso, ispirato a Carramba che sorpresa, è stato cancellato dalla Rai, segnando una battuta d’arresto nella sua carriera televisiva. La decisione, motivata da vari fattori, ridimensiona le possibilità di un suo ritorno in Rai, anche in vista di eventuali ruoli come co-conduttrice a Sanremo. La notizia evidenzia i cambiamenti e le incertezze nel panorama televisivo italiano.

Il programma ispirato a Carramba che sorpresa è stato bloccato e, per Barbara D'Urso, il ritorno in Rai, anche come possibile co-conduttrice di Sanremo, sembra sempre più lontano. Durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle si è parlato a lungo di un possibile ritorno di Barbara D'Urso in Rai. Il nome dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5 era stato infatti associato a un nuovo format ispirato a Carràmba! Che sorpresa, lo storico programma di Raffaella Carrà, ipotesi che aveva acceso il dibattito mediatico nelle scorse settimane. Il progetto ispirato a Carramba che sorpresa frenato da motivi economici Nelle ultime ore, però, è arrivata una brusca frenata, dopo le smentite della stessa conduttrice, a cui non si era dato il giusto peso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

