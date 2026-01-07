Bandecchi | Trump sia saggio Prepotenza e forza non sostituiscono diplomazia dopo c' è la la guerra

Stefano Bandecchi commenta le recenti dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia, sottolineando l'importanza della diplomazia e avvertendo che prepotenza e forza non sostituiscono il dialogo. Secondo il leader di Dimensione Bandecchi, le minacce riguardanti la Groenlandia sono un'estensione dell’atteggiamento aggressivo di Trump, già evidente nelle sue posizioni sul Venezuela. Un intervento che invita alla riflessione sulla gestione delle tensioni internazionali.

Stefano Bandecchi, leader di Dimensione Bandecchi, interviene sul dibattito relativo alle ultime dichiarazioni di Trump sulla necessità di annettere la Groenlandia agli Usa per questioni di sicurezza: "Le minacce sulla Groenlandia rappresentano la prosecuzione dell'atteggiamento aggressivo tenuto da Trump verso il Venezuela. Seppur quella di Maduro fosse una dittatura mascherata da democrazia e sebbene per il popolo venezuelano la sua fine potrebbe rappresentare un ritorno alla vera democrazia, l'intervento Usa è andato oltre il diritto internazionale aprendo a serie riflessioni e creando un pericoloso precedente di cui, specie le potenze ostili come Cina e Russia, cercheranno di approfittare". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bandecchi: "Trump sia saggio. Prepotenza e forza non sostituiscono diplomazia, dopo c'è la la guerra" Leggi anche: Bandecchi: Trump sia saggio. Prepotenza e forza non sostituiscono diplomazia: al loro posto subentra la guerra Leggi anche: "Prepotenza e forza non sostituiscono la democrazia". Bandecchi sulle azioni di Trump La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bandecchi: Trump sia saggio. Prepotenza e forza non sostituiscono diplomazia: al loro posto subentra la guerra | .it; Bandecchi | Trump sia saggio Prepotenza e forza non sostituiscono diplomazia | al loro posto subentra la guerra. Bandecchi: "Trump sia saggio. Prepotenza e forza non sostituiscono diplomazia, dopo c'è la la guerra" - Stefano Bandecchi, leader di Dimensione Bandecchi, interviene sul dibattito relativo alle ultime dichiarazioni di Trump sulla necessità di ... iltempo.it

Bandecchi contro il Governo: “Trump minaccia e il centrodestra applaude” - Stefano Bandecchi critica Trump per le minacce alla Groenlandia e l’intervento in Venezuela, avverte sui rischi globali e invita leader occidentali a diplomazia responsabile. tag24.it

"Prepotenza e forza non sostituiscono la democrazia". Bandecchi sulle azioni di Trump - Il sindaco di Terni, leader di Dimensione Bandecchi, con un lungo intervento ha messo in guardia sul piano di Donald Trump e sulle mire alla Groenlandia ... msn.com

Tanto per ricordarci che quelli che ci governano non sono lì per caso, ma sono lì perché in tanti li votano e ancor più gli somigliano, la brutta copia di Bandecchi nonché sindaco di Trieste Roberto Dipiazza vanta tra le altre queste caratteristiche: - ha lasciato la - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.