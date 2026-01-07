Banda Città di San Donaci | solisti e altri componenti d' élite per promuovere la musica

Il Comune di San Donaci ha istituito ufficialmente la Banda Città di San Donaci, un nuovo corpo bandistico promosso dall’associazione Aps Amici della musica. La formazione è composta da solisti e musicisti di alto livello, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione musicale e offrire un contributo culturale alla comunità. La banda si propone come un punto di riferimento per eventi e iniziative musicali sul territorio.

