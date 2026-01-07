Fabio Miretti sembra destinato a rimanere alla Juventus, secondo quanto affermato da Gianni Balzarini nel suo canale YouTube. Balzarini chiarisce che il centrocampista non si muove e rimarrà nei piani della società anche nel mercato di gennaio, smentendo così voci di possibile trasferimento. Un aggiornamento importante per chi segue le vicende della Juventus e il futuro di Miretti.

Il futuro di Fabio Miretti si tinge sempre più di bianconero. Dal suo canale YouTube, Gianni Balzarini fa chiarezza sulle prospettive del centrocampista nel mercato di gennaio, allontanando qualsiasi ipotesi di uscita. “Aspettiamo il termine di questa sessione, siamo solo al 7 gennaio, ma se tanto mi dà tanto Miretti rientra perfettamente nei piani della società e di Luciano Spalletti. Ieri lo ha impiegato dall’inizio e lui ha ripagato la fiducia.” La linea, al momento, è netta: “Sul centrocampo della Juve possiamo essere sicuri che non c’è alcun movimento in uscita attorno a Miretti.” Balzarini guarda anche oltre l’immediato: “È una notizia positiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Balzarini: “Miretti non si muove, è nei piani della Juve”

Leggi anche: Abiti dalle tinte scure, tessuti scivolosi. E un carro di due piani che si muove

Leggi anche: Balzarini svela le mosse della Juve: «Gatti al Milan si potrà fare soltanto in un caso. Vice-Vlahovic? Vi dico cosa mi risulta ad oggi»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mercato Juve, Balzarini: 'Purtroppo mi aspetto che Miretti possa raggiungere il Napoli' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, il centrocampista della Juventus Fabio Miretti nei prossimi giorni potrebbe lasciare la compagine bianconera per aggregarsi a ... it.blastingnews.com

Juve, Balzarini: 'Credo che vendere Miretti al Napoli non sia un'idea giusta' - Secondo il giornalista sportivo Gianni Balzarini, la Juventus commetterebbe un errore a cedere Fabio Miretti al Napoli, giovane centrocampista rientrato alla Continassa dopo una stagione positiva ... it.blastingnews.com

Ma voi lo sapevate che il goal di #Miretti... - facebook.com facebook