Balotelli torna in campo | ecco in quale squadra
Mario Balotelli, 35 anni, si appresta a tornare in campo dopo un periodo di inattività, segnato dall’esperienza con il Genoa. La sua prossima destinazione sarà una squadra in Arabia Saudita, continuando così il percorso di molti calciatori italiani e internazionali che, al termine della carriera, hanno scelto il calcio saudita come nuova sfida. Un ritorno che segna un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante.
Mario Balotelli sta per tornare a calcare i campi da calcio: l'attaccante 35enne che si trova ormai fermo da mesi dopo la sfortunata parentesi con il Genoa è pronto a seguire le orme di tanti calciatori che, a fine carriera, si sono trasferiti nelle ricche terre saudite. La prossima squadra di Super Mario sarà l' Al-Ittifaq, club che gli ha già offerto un contratto fino al 30 giugno 2028. Quali sono i dettagli. Il club degli Emirati Arabi depositeranno il prossimo lunedì 12 gennaio un contratto da 2 anni e mezzo quando il trasferimento sarà ufficiale. Secondo SkySport, il calciatore dovrebbe partire venerdì 9 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Balotelli ha ricevuto una grande offerta: ecco da quale club
Leggi anche: Torna Balotelli, che rivincita: firma e subito in campo
Tutto il mercato in; Addio a Mario Blasone artista in campo e nella vita suoi i murales all’Allegria; Campania, Roberto Fico nomina la Giunta di Regione: ecco i nomi; Due rappresentative dell'Emilia-Romagna al via nel 14° Memorial Mario Fabbri.
Calciomercato, Mario Balotelli torna in campo: contratto fino al 2028. La nuova squadra - Dopo sei mesi da svincolato Balotelli trova squadra nel calciomercato di gennaio, l'attaccante ha l'accordo per due anni e mezzo con l'Al- clubdoria46.it
Balotelli torna a giocare: nuova squadra e contratto firmato per SuperMario - Mario Balotelli torna a giocare dopo oltre un anno: nuova squadra negli Emirati Arabi e contratto. tag24.it
Balotelli torna a giocare: ha firmato con l'Al-Ittifaq Fc, i dettagli - Lì troverà un'altra conoscenza del calcio italiano: Jacopo Da Riva, scuola Atalanta visto ... msn.com
La scelta di Mourinho, Balotelli fuori dall’XI titolare della finale di Madrid.
Mario Balotelli torna in campo, ma non lo farà in Italia. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti l'ex attaccante di Inter, Milan e Genoa - fra le altre - ha firmato un contratto con il club dell'- , club di Dubai L'attaccante si - facebook.com facebook
Mario Balotelli torna in campo: ha firmato con un club della massima serie x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.