Balotelli torna in campo | ecco in quale squadra

Mario Balotelli, 35 anni, si appresta a tornare in campo dopo un periodo di inattività, segnato dall’esperienza con il Genoa. La sua prossima destinazione sarà una squadra in Arabia Saudita, continuando così il percorso di molti calciatori italiani e internazionali che, al termine della carriera, hanno scelto il calcio saudita come nuova sfida. Un ritorno che segna un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante.

Mario Balotelli sta per tornare a calcare i campi da calcio: l'attaccante 35enne che si trova ormai fermo da mesi dopo la sfortunata parentesi con il Genoa è pronto a seguire le orme di tanti calciatori che, a fine carriera, si sono trasferiti nelle ricche terre saudite. La prossima squadra di Super Mario sarà l' Al-Ittifaq, club che gli ha già offerto un contratto fino al 30 giugno 2028. Quali sono i dettagli. Il club degli Emirati Arabi depositeranno il prossimo lunedì 12 gennaio un contratto da 2 anni e mezzo quando il trasferimento sarà ufficiale. Secondo SkySport, il calciatore dovrebbe partire venerdì 9 gennaio.

