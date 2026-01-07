Balotelli nuova avventura | andrà a giocare a Dubai

Mario Balotelli, attuale 35enne, intraprende una nuova tappa della sua carriera trasferendosi a Dubai per giocare in una squadra degli Emirati Arabi. Questa scelta segna un ulteriore capitolo nel percorso professionale dell’attaccante, noto per le sue capacità offensive e la sua esperienza internazionale. Il trasferimento rappresenta un’opportunità di crescita e di nuove sfide in un contesto calcistico in continua evoluzione.

(Adnkronos) – Nuova avventura per Mario Balotelli. L'attaccante azzurro, oggi 35enne, andrà a giocare negli Emirati Arabi, a Dubai. 'Super Mario', che in carriera ha vestito tante maglie prestigiose, dall'Inter al Milan, passando per il Manchester City, ha firmato un contratto con l'Al-Ittifaq FC, squadra che ha come presidente l'italiano Pietro Laterza, proprietario del Chievo.

