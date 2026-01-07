Balotelli nuova avventura | andrà a giocare a Dubai
Mario Balotelli, attuale 35enne, intraprende una nuova tappa della sua carriera trasferendosi a Dubai per giocare in una squadra degli Emirati Arabi. Questa scelta segna un ulteriore capitolo nel percorso professionale dell’attaccante, noto per le sue capacità offensive e la sua esperienza internazionale. Il trasferimento rappresenta un’opportunità di crescita e di nuove sfide in un contesto calcistico in continua evoluzione.
(Adnkronos) – Nuova avventura per Mario Balotelli. L'attaccante azzurro, oggi 35enne, andrà a giocare negli Emirati Arabi, a Dubai. 'Super Mario', che in carriera ha vestito tante maglie prestigiose, dall'Inter al Milan, passando per il Manchester City, ha firmato un contratto con l'Al-Ittifaq FC, squadra che ha come presidente l'italiano Pietro Laterza, proprietario del Chievo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Balotelli, nuova avventura a Dubai? Riflessioni in corso per l’ex Inter: ecco dove potrebbe andare
Leggi anche: Balotelli ritorna in Serie A? Il giocatore svela dove andrà a giocare a gennaio. L’obiettivo è quello della convocazione per il prossimo Mondiale
Balotelli all'Al Ittifaq Fc di Dubai: le news di calciomercato - L'attaccante si trasferisce da svincolato nella squadra di Dubai: contratto di 2 anni e mezzo, che sarà depositato il prossimo 12 gennaio. sport.sky.it
Balotelli, nuova avventura negli Emirati? L’Al Ittifaq avanza la proposta e il bomber riflette sul futuro - Balotelli verso una nuova sfida negli Emirati: l’Al Ittifaq ci prova e il giocatore valuta la destinazione. calcionews24.com
Calciomercato, Raiola su Balotelli: cambia il futuro in Serie A - Spunta una nuova destinazione per l’attaccante italiano: la svolta Saranno ore decisive per conoscere il futuro di ... calciomercato.it
738 Partager avec nous des moments entre amis et en famille #venezuela #danger
#Balotelli vola negli Emirati Arabi Uniti per una nuova avventura! C'è la firma con l' #AlIttifaq Fc: le ultime x.com
Mario bacia la nuova dama Maria G. e chiude definitivamente con Gemma Galgani - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.