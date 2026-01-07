aveva sempre una canzone pronta noi insieme da anni

Fabio ricorda con affetto Alessandro ‘Ambro’ Ambrosio, una persona dal cuore generoso e sincero. Collega e amico di lunga data, Alessandro aveva sempre una canzone pronta, pronto ad ascoltare e a sostenere chi gli stava vicino. La sua bontà e la sua presenza rimarranno un esempio di amicizia autentica e di umanità.

"Un animo buono come pochi. Eri una persona d'oro: un collega e un amico vero". Fabio ricorda con queste parole Alessandro 'Ambro' Ambrosio. Un ricordo che viaggia nel tempo e nello spazio, perché "noi siamo stati assunti insieme, nel 2016 – racconta il dipendente di Trenitalia, anche lui capotreno –. Abbiamo sempre lavorato insieme nell'impianto Bologna Intercity". E pensare che "dopo nove anni in cui siamo stati colleghi", ora questo rapporto non ci sarà più, fa venire la pelle d'oca. Lo sa proprio bene Fabio, che dà un ritratto chiaro e nitido di ciò che era per lui e per tutti gli altri amici il 34enne che viveva ad Anzola dell'Emilia: "Alessandro era un ragazzo dal cuore buono – afferma –.

