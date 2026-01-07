Avellino incidente stradale nei pressi del casello Av Est

Un incidente stradale si è verificato lungo la Variante di Avellino, vicino al casello autostradale Av Est. Un’auto si è ribaltata in una zona caratterizzata da asfalto scivoloso a causa delle condizioni meteorologiche. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza della viabilità.

Un'auto si è ribaltata lungo la Variante di Avellino, in prossimità del casello autostradale Av Est. L'incidente si è verificato mentre la carreggiata risultava particolarmente scivolosa a causa della pioggia.Soccorsi sul posto e messa in sicurezza dell'areaSul posto sono intervenuti i vigili del.

Incidente sull’A14: coinvolti 7 minivan di tifosi dell’Avellino, nessun ferito - Paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenze per un gruppo di tifosi dell’Avellino diretti a Bari per seguire la squadra biancoverde. corriereirpinia.it

Avellino, un 2025 violento tra spari in centro e aggressioni - L'anno 2025 si è aperto con il decesso di una 32enne avellinese che perse la vita lungo l'autostrada A16 nella notte di Capodanno. ilmattino.it

Il 31enne vittima di incidente stradale a Gorizia il 15 dicembre scorso. Domani i funerali nel Duomo di Avellino - facebook.com facebook

