Avellino focus in Prefettura per contrastare gli assalti agli ATM della provincia

La Prefettura di Avellino ha convocato una riunione di coordinamento per affrontare gli attacchi agli ATM nella provincia. L’obiettivo è rafforzare le misure di sicurezza e garantire la tutela dei cittadini. L'incontro ha visto la partecipazione delle autorità locali, che hanno condiviso strategie condivise per contrastare efficacemente gli episodi criminosi e prevenire ulteriori azioni vandaliche.

Allarme sicurezza ATMUn’azione coordinata e immediata per rafforzare la sicurezza del territorio e tutelare i cittadini: è questo il messaggio che arriva dalla Prefettura di Avellino al termine della riunione tecnica di coordinamento svoltasi questa mattina, convocata a seguito dei recenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

