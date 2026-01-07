Avellino controlli dei Carabinieri | patenti ritirate denunce e sequestri durante le festività

Durante le festività, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno intensificato i controlli ad Avellino, sequestrando sostanze stupefacenti, alcol e armi. Sono stati inoltre ritirati numerosi documenti di guida e sono state formulate diverse denunce. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di sicurezza volte a garantire la tranquillità dei cittadini durante le festività.

Servizi straordinari della Compagnia di Mirabella Eclano: droga, alcol alla guida e armi sequestrate nel periodo delle feste. Un inizio d’anno all’insegna della sicurezza: è questo l’obiettivo perseguito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino anche nel corso delle festività natalizie appena concluse. In tale contesto, nel giorno dell’Epifania, in attuazione delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato una serie di servizi straordinari finalizzati al controllo del territorio e alla prevenzione nei principali luoghi di aggregazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avellino, controlli dei Carabinieri: patenti ritirate, denunce e sequestri durante le festività Leggi anche: Controlli dei Carabinieri a Benevento: sei denunce, cinque patenti ritirate e tre veicoli sequestrati Leggi anche: Controlli rafforzati durante le festività: sequestri e denunce La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Montella, controlli serrati dei Carabinieri: tre patenti ritirate per guida sotto l'influenza dell'alcol; Alta Irpinia, controlli dei Carabinieri nel weekend: tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza; Fine settimana di controlli: tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza; Guida sotto l'effetto di alcol in Alta Irpinia, denuncia e patenti ritirate. Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano: sequestri, ritiro di patenti e denunce - Un inizio d’anno all’insegna della sicurezza: è questo l’obiettivo perseguito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino anche nel corso delle festività natalizie appena concluse. msn.com

Controlli straordinari dei Carabinieri in Alta Irpinia - Fine settimana di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia. msn.com

Mirabella Eclano: controlli nei locali della movida con l’ausilio dei reparti speciali - Nell’ultimo fine settimana che preceduto le vacanze natalizie, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, in ossequio alle indicazioni dettate dal Prefetto di Avellino, dott. msn.com

POLIZIA DI STATO AVELLINO: UN CAPODANNO IN SICUREZZA CON CONTROLLI SERRATI I servizi predisposti per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione degli aperitivi della vigilia di Capodanno e l’arrivo del nuovo anno, in Avellino e nei - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.