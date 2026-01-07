Autostrada A1 Panoramica chiusa per neve

Alle 8:00 circa, l’autostrada A1 Milano-Napoli Panoramica è stata temporaneamente chiusa tra Pian del Voglio e Aglio, in direzione Firenze. La chiusura è stata necessaria per consentire i lavori di ripristino a causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare la neve. Si consiglia di verificare lo stato della viabilità prima di mettersi in viaggio e di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

Alle ore 8:00 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli Panoramica è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Aglio, in direzione Firenze, per ripristino a seguito del maltempo che ha interessato la zona.

