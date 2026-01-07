Auto in fiamme nel cortile | arrivano i vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato in un cortile di via Vittorio Emanuele a Mondragone, coinvolgendo un'auto che è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio.

Un 'auto avvolta dalle fiamme, un odore acre e tanta paura per i residenti di un condominio di via Vittorio Emanuele a Mondragone.Erano le 7.50 quando uno dei condomini ha notato la vettura, una Nissan X Trail, avvolta dalle fiamme e ha allertato i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Auto in fiamme nel cortile: arrivano i vigili del fuoco Leggi anche: Fiamme in appartamento, arrivano i vigili del fuoco Leggi anche: Auto in fiamme nel centro abitato: intervento dei vigili del fuoco Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fiamme e boato, auto esplode in un cortile: donna intrappolata in casa, salvata dai vigili del fuoco - MONDRAGONE – Attimi di paura questa mattina presto nel centro di Mondragone, dove un violento boato ha svegliato numerosi cittadini. casertace.net

Misterioso incendio a Maleo: auto distrutta dalle fiamme nel cortile di un condominio - I carabinieri della compagnia di Codogno sono intervenuti in un palazzo di Maleo, in zona via Galileo Galilei, per ... ilgiorno.it

Auto in fiamme a Cadelbosco, si sospetta il dolo - Ennesimo incendio di autovettura, con il forte sospetto che possa trattarsi di un gesto doloso. ilrestodelcarlino.it

Vicenza, auto in fiamme sull’A4: intervento dei vigili del fuoco vicino al casello ovest

Assalto a un blindato in autostrada: auto in fiamme e banditi in fuga - facebook.com facebook

Carcasse di auto rubate e date alle fiamme nelle campagne del Foggiano. Alcune erano in un torrente. Civilis: 'Prima di Natale lo avevamo liberato' #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.