Aurora Livoli uccisa a 19 anni il grave sospetto del pm sull’assassino

Il 29 dicembre 2025, a Milano, è stata scoperta la morte di Aurora Livoli, 19 anni, trovata senza vita in un cortile condominiale. L’indagine del pubblico ministero si concentra sui possibili sospetti e sulle circostanze che hanno portato al tragico evento. La comunità e le forze dell’ordine attendono sviluppi per fare luce su questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2025, una giovane di 19 anni, Aurora Livoli, è stata trovata morta in un cortile condominiale a Milano, in circostanze ancora oscure. Dietro la tragedia c'è la figura di Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57enne di origine peruviana, il cui ruolo nella vicenda è al centro delle indagini. Le prime analisi, i video delle telecamere di sorveglianza e i materiali sequestrati nell'abitazione dell'indagato iniziano a tracciare un quadro inquietante, ma molti dettagli restano avvolti nel mistero. Come riportato da Il Messaggero, alcune prove potrebbero svelare contatti precedenti tra l'uomo e la giovane e chiarire cosa è realmente accaduto quella sera.

