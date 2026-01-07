Aurora Livoli uccisa a 19 anni il grave sospetto del pm sull’assassino

Da tvzap.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 dicembre 2025, a Milano, è stata scoperta la morte di Aurora Livoli, 19 anni, trovata senza vita in un cortile condominiale. L’indagine del pubblico ministero si concentra sui possibili sospetti e sulle circostanze che hanno portato al tragico evento. La comunità e le forze dell’ordine attendono sviluppi per fare luce su questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2025, una giovane di 19 anni, Aurora Livoli, è stata trovata morta in un cortile condominiale a Milano, in circostanze ancora oscure. Dietro la tragedia c’è la figura di Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57enne di origine peruviana, il cui ruolo nella vicenda è al centro delle indagini. Le prime analisi, i video delle telecamere di sorveglianza e i materiali sequestrati nell’abitazione dell’indagato iniziano a tracciare un quadro inquietante, ma molti dettagli restano avvolti nel mistero. Come riportato da Il Messaggero, alcune prove potrebbero svelare contatti precedenti tra l’uomo e la giovane e chiarire cosa è realmente accaduto quella sera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

aurora livoli uccisa a 19 anni il grave sospetto del pm sull8217assassino

© Tvzap.it - Aurora Livoli uccisa a 19 anni, il grave sospetto del pm sull’assassino

Leggi anche: Identificata la ragazza uccisa a Milano: si chiamava Aurora Livoli, aveva 19 anni ed era scomparsa da due mesi

Leggi anche: Milano, chi è la ragazza trovata morta in via Paruta: Aurora Livoli, 19 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio; È Aurora Livoli di Roma la ragazza trovata morta in un cortile a Milano; Gli ultimi momenti di vita di Aurora Livoli, tre ore di mistero e alle 3,30: l’ultima “traccia” lasciata dalla ragazza. Cosa sappiamo finora; La morte di Aurora Livoli, oggi l'autopsia. Si indaga sul suo cellulare. Già scappata due volte.

aurora livoli uccisa 19Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano - I genitori, che l’avevano sentita a fine novembre, ne avevano denunciato la scomparsa ... ilgiorno.it

aurora livoli uccisa 19AURORA LIVOLI/ “19enne uccisa da pregiudicato, serve un nuovo approccio a chi ha già commesso reati” - L’uomo che avrebbe ucciso Aurora, 19 anni, aveva precedenti violenti ma non era detenuto. ilsussidiario.net

aurora livoli uccisa 19Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio - Ecco chi è la donna trovata morta, probabilmente uccisa, in un cortile tra via Paruta e via Padova, lunedì mattina a Milano. milanotoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.