Aumenti in autostrada Bonafè | Lavori dello svincolo Firenze-Scandicci sono fermi

A partire da gennaio, le tariffe autostradali subiranno incrementi. Tuttavia, sui lavori di adeguamento dello svincolo tra Firenze e Scandicci, uno dei tratti più trafficati dell’A1, si registra ancora una sospensione delle attività. La situazione interessa direttamente gli utenti che percorrono questa arteria, evidenziando l’attuale stallo nei cantieri e le possibili ripercussioni sulla viabilità.

"Da gennaio aumentano le tariffe autostradali. Ma su uno dei tratti più trafficati dell’A1, tra Firenze e Scandicci, i lavori di adeguamento dello svincolo restano ancora fermi. Ogni giorno code interminabili, disagi per chi lavora e rallentamenti che pesano anche sulle imprese del Made in Italy. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Aumenti in autostrada, Bonafè: "Lavori dello svincolo Firenze-Scandicci sono fermi" Leggi anche: Lavori alle barriere antirumore, svincolo chiuso per 5 notti in autostrada Leggi anche: Lavori per la sicurezza in autostrada, svincolo di Villabate chiuso per una notte Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Protesta di Confartigianato sugli aumenti autostradali: “Il rincaro è certo, mentre il rimborso per i disagi non arriva” - Dopo il danno provocato da lavori interminabili, adesso a imprese e cittadini tocca subire anche la beffa dei rincari". ilfattoquotidiano.it

Aumenti in autostrada: la Asti-Cuneo appena finita è già diventata più cara - Crescono i pedaggi sulle tratte tra Torino e Milano, Savona e Valsusa Sale anche il costo dei trafori. torino.repubblica.it

Autostrade, la Consulta boccia i rinvii degli aumenti dei pedaggi. Ecco cosa può succedere - Per i giudici il legislatore ha inciso unilateralmente su un rapporto concessorio di natura contrattuale, alterando l'equilibrio tra amministrazione concedente e concessionari e pregiudicando ... ilsole24ore.com

"In riferimento alla questione degli aumenti delle tariffe autostradali la tangenziale di Napoli ha anche sospeso il servizio gratuito di Targa Go che permette il passaggio nei caselli Telepass senza pagare alcun canone. Sicuramente ci sta lo zampino delle soci - facebook.com facebook

Authority, pedaggi autostradali adeguati in base alla sentenza della Consulta. "Aumenti applicati non riconducibili a misure regolatorie introdotte dall'Autorità" #ANSAmotori #ANSA x.com

