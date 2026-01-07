Aumenti in autostrada Bonafè | Lavori dello svincolo Firenze-Scandicci sono fermi

Da firenzetoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da gennaio, le tariffe autostradali subiranno incrementi. Tuttavia, sui lavori di adeguamento dello svincolo tra Firenze e Scandicci, uno dei tratti più trafficati dell’A1, si registra ancora una sospensione delle attività. La situazione interessa direttamente gli utenti che percorrono questa arteria, evidenziando l’attuale stallo nei cantieri e le possibili ripercussioni sulla viabilità.

"Da gennaio aumentano le tariffe autostradali. Ma su uno dei tratti più trafficati dell’A1, tra Firenze e Scandicci, i lavori di adeguamento dello svincolo restano ancora fermi. Ogni giorno code interminabili, disagi per chi lavora e rallentamenti che pesano anche sulle imprese del Made in Italy. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

aumenti in autostrada bonaf232 lavori dello svincolo firenze scandicci sono fermi

© Firenzetoday.it - Aumenti in autostrada, Bonafè: "Lavori dello svincolo Firenze-Scandicci sono fermi"

Leggi anche: Lavori alle barriere antirumore, svincolo chiuso per 5 notti in autostrada

Leggi anche: Lavori per la sicurezza in autostrada, svincolo di Villabate chiuso per una notte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

aumenti autostrada bonaf232 lavoriProtesta di Confartigianato sugli aumenti autostradali: “Il rincaro è certo, mentre il rimborso per i disagi non arriva” - Dopo il danno provocato da lavori interminabili, adesso a imprese e cittadini tocca subire anche la beffa dei rincari". ilfattoquotidiano.it

aumenti autostrada bonaf232 lavoriAumenti in autostrada: la Asti-Cuneo appena finita è già diventata più cara - Crescono i pedaggi sulle tratte tra Torino e Milano, Savona e Valsusa Sale anche il costo dei trafori. torino.repubblica.it

Autostrade, la Consulta boccia i rinvii degli aumenti dei pedaggi. Ecco cosa può succedere - Per i giudici il legislatore ha inciso unilateralmente su un rapporto concessorio di natura contrattuale, alterando l'equilibrio tra amministrazione concedente e concessionari e pregiudicando ... ilsole24ore.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.