Nel 2026, gli aumenti contrattuali prevedono un’aliquota del 5 per cento, con l’obiettivo di salvaguardare i salari dall’inflazione e sostenere i consumi nazionali. La tabella allegata illustra nel dettaglio quanto si può risparmiare grazie a questa misura, offrendo un quadro chiaro e preciso delle implicazioni fiscali per lavoratori e aziende.

Gli aumenti contrattuali del 2026 rappresentano il pilastro della nuova strategia fiscale volta a tutelare le retribuzioni dall’inflazione e a rilanciare i consumi interni. Grazie all’articolo 1 della legge 1992025 (nuova legge di Bilancio), gli incrementi retributivi legati ai rinnovi saranno assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 5 per cento. La misura, attesa da tempo, mira a rafforzare il legame tra produttività e retribuzione netta percepita. A ben vedere, la defiscalizzazione agisce da acceleratore per le trattative sindacali, garantendo benefici economici immediati ai lavoratori senza appesantire il costo del lavoro per le aziende. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Aumenti contrattuali 2026, imposta del 5 per cento: tabella su quanto si risparmia

Leggi anche: Nuove flat tax 2026: aumenti contrattuali 5 per cento, premi 1 per cento e straordinari 15 per cento

Leggi anche: Manovra, Cna: “Positive le modifiche a utilizzo crediti d’imposta e detassazione aumenti contrattuali”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Principali misure della legge di bilancio 2026; Sugli aumenti contrattuali imposta sostitutiva 2026 ridotta al 5%; Aumenti nominali, tagli reali: la verità sulla Legge di Bilancio 2026 [SCHEDA]; Stipendi, come cambiano nel 2026: taglio Irpef, aumenti e sconti fiscali (su turni festivi e buoni pasto), ecco la nuova busta paga.

Stipendi 2026, in vigore la detassazione degli aumenti. Esempi e simulazioni - In nome dell’obiettivo di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario la Manovra 2026 (di cui ... leggioggi.it

Busta paga 2026 più ricca: come cambiano Irpef, premi e straordinari - In termini annui, il risparmio stimato è pari a circa 40 euro per chi guadagna 30. cosenzachannel.it