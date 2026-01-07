Attivisti di Gioventù Nazionale aggrediti con le spranghe mentre affiggono i manifesti per Acca Larentia

Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti da un gruppo di almeno venti persone con spranghe e aste, mentre affiggevano manifesti per la commemorazione di Acca Larentia in via Tuscolana, Roma. L’episodio si è verificato nelle vicinanze di un supermercato, suscitando preoccupazione per la sicurezza degli attivisti e il clima di tensione nella zona.

Aggrediti da un gruppo di almeno venti persone con spranghe e aste. Quattro attivisti di Gioventù Nazionale presi di mira nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. Le violenze sono avvenute mentre gli attivisti stavano affiggendo dei manifesti relativi alla commemorazione di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

