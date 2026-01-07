Attivi i tirocini del programma GOL | già in 41 al lavoro nelle scuole provinciali

La Provincia di Caserta ha avviato i tirocini del programma GOL-Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, finanziato dal PNRR. Attualmente, 41 partecipanti sono impegnati in attività nelle scuole provinciali, contribuendo a promuovere l’inclusione sociale e l’occupazione. Questa iniziativa mira a creare opportunità concrete di inserimento lavorativo attraverso percorsi formativi e di formazione sul territorio.

La Provincia di Caserta annuncia l'avvio operativo dei tirocini formativi previsti dal programma GOL-Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, finanziato dal Pnrr (Missione 5 "Inclusione e Coesione"), un'iniziativa concreta volta a favorire l'inclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi.

