Attese temperature polari e tanto ghiaccio scatta l' allerta gialla della Protezione civile

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta “gialla” per temperature polari e condizioni di ghiaccio previste per giovedì 8 gennaio, coinvolgendo anche la provincia di Rimini. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali criticità legate alle basse temperature e alle condizioni climatiche avverse, per garantire la sicurezza di cittadini e attività locali.

La Protezione civile regionale dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta meteo "gialla" per temperature estreme, per la giornata di giovedì (8 gennaio) che riguarda anche l'area di riferimento "B2" che ricomprende la Provincia di Rimini. Per giovedì 8 gennaio si prevedono temperature medie. L'Italia nella morsa polare: attesi -9° a Trento e Bolzano, -4° a Milano e Torino (ma in Sicilia picchi di 20°). Quanto durerà il freddo? - L'esperto: «Sono temperature tipiche di gennaio, ma con l'effetto dei cambiamenti climatici ce le eravamo un po' dimenticate»

San Marino, morsa di gelo sul Titano: scatta l’allerta ghiaccio, attese temperature fino a -9 gradi centigradi - facebook.com facebook

Allerta meteo in #Sardegna: attese neve e temperature in calo La Protezione Civile ha emesso un avviso per condizioni meteo avverse con nevicate e rischio di ghiaccio x.com

