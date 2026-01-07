Attese temperature polari e tanto ghiaccio scatta l' allerta gialla della Protezione civile

Da riminitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta “gialla” per temperature polari e condizioni di ghiaccio previste per giovedì 8 gennaio, coinvolgendo anche la provincia di Rimini. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali criticità legate alle basse temperature e alle condizioni climatiche avverse, per garantire la sicurezza di cittadini e attività locali.

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “gialla” per temperature estreme, per la giornata di giovedì (8 gennaio) che riguarda anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende la Provincia di Rimini. Per giovedì 8 gennaio si prevedono temperature medie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

attese temperature polari tantoL'Italia nella morsa polare: attesi -9° a Trento e Bolzano, -4° a Milano e Torino (ma in Sicilia picchi di 20°). Quanto durerà il freddo? - L'esperto: «Sono temperature tipiche di gennaio, ma con l'effetto dei cambiamenti climatici ce le eravamo un po' dimenticate» ... msn.com

