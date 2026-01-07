Attesa per l'autopsia di Matteo Leone l'italiano trovato morto a Londra | Godeva di ottima salute
È in attesa l’esito dell’autopsia di Matteo Leone, il giovane di Pescara trovato morto a Londra. La procedura potrebbe richiedere alcuni giorni, prolungando i tempi per il rimpatrio della salma in Italia. Matteo, 31 anni, godeva di buona salute secondo le prime informazioni, ma ancora non sono note le cause del decesso. Le autorità britanniche stanno conducendo le indagini necessarie.
Matteo Leone, 31enne di Pescara, è stato trovato morto a Londra. I tempi per l'autopsia allungano i tempi per il rientro della salma in Italia. A Fanpage.it l'assessore Adelchi Sulpizio spiega: "Siamo in contatto costante con la famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
