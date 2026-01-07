Attesa per il derby a Ravenna | per i tifosi forlivesi 550 biglietti
Il derby tra Ravenna e Forlì si avvicina, con il match in programma sabato alle 17. Per i tifosi forlivesi, sono stati messi a disposizione circa 550 biglietti, segnando un momento importante per entrambe le tifoserie. L’incontro rappresenta un’occasione per vivere una delle sfide più sentite della stagione, con l’attenzione concentrata sulle premesse e sugli sviluppi di questa tradizionale rivalità.
È iniziato il countdown per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il derby tra Ravenna e Forlì, in programma sabato alle ore 17.30 allo stadio Bruno Benelli di Ravenna. La sfida, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie C, promette come sempre grande intensità e una. 🔗 Leggi su Today.it
