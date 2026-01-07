ATP Brisbane 2026 | Medvedev batte Tiafoe Tien sorpreso da Michelsen

Nel torneo ATP di Brisbane 2026 si sono disputati gli ottavi di finale, con la vittoria di Medvedev su Tiafoe e la sorprendente eliminazione di Tien per mano di Michelsen. La giornata si distingue per la presenza di numerosi giocatori statunitensi, in particolare nella parte superiore del tabellone, dove cinque americani si sono confrontati, tra cui un derby. Una fase che ha offerto diversi spunti di interesse e risultati inattesi.

Va a chiudersi la prima metà degli ottavi di finale in quel di Brisbane, che vive una giornata molto a stelle e strisce visto che sono, solo nella parte alta del tabellone, ben cinque gli americani impegnati, di cui due in un derby. Ed è proprio questo a regalare, se non una sorpresa, comunque un risultato sui generis: Alex Michelsen che elimina il numero 8 del seeding, Learner Tien. Da rilevare anche il ritiro di Jiri Lehecka: il ceco lascia andare avanti anzitempo Sebastian Korda in virtù di un problema a una caviglia che gli impedisce di continuare. Ci sarà perciò almeno un americano in semifinale, considerato che Korda-Michelsen sarà confronto tra connazionali.

