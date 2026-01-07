Atletica leggera - Trail Francesconi s’impone a Vezzano

Altri protagonisti si affacciano nel Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Parliamo di Gianni Francesconi che è giunto primo assoluto all' "Urban Trail" di Vezzano Ligure, sulla distanza di 12 km. Poi vittoria di categoria "SM45" per Davide Pruno e buona prova per Giovanni Marra. In Lombardia, alla classica "Stramilano Sotto Zero" gara omologata di 10 km, la castelnuovese Marta Micchi si è imposta nella categoria "SF35" in 39'31", mentre Andrea Nannizzi è stato secondo nella "SM35". A Trieste, nel "Cross della Carsolina", sulla distanza di 7.5 km, lo specialista Lorenzo Brunier ha chiuso al sesto posto assoluto in 22' 37", lasciando ancora aperte le speranze per una convocazione azzurra.

