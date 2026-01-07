Atalanta primo contatto per Ngonge | possibile cambio di maglia

L’Atalanta ha avviato i primi contatti per Cyril Ngonge, attaccante di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Torino. La società bergamasca valuta un possibile trasferimento e ha aperto un canale di dialogo con l’entourage del giocatore, segnale di un possibile interesse a rafforzare l’attacco nella prossima sessione di mercato.

L’Atalanta si muove e apre un canale per Cyril Ngonge. Il club bergamasco ha avviato i primi contatti per l’attaccante di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Torino. La stagione in granata non ha convinto fino in fondo: impiego discontinuo e inserimento mai completo. Da qui l’ipotesi concreta di interrompere l’esperienza e cambiare scenario già nelle prossime settimane. A Bergamo il profilo è seguito con attenzione, anche alla luce del rendimento mostrato in passato con il Verona, dove Ngonge fu decisivo nella corsa salvezza culminata nello spareggio contro lo Spezia. La Dea valuta l’operazione come opportunità di mercato, in attesa di sviluppi sul fronte offensivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Atalanta, primo contatto per Ngonge: possibile cambio di maglia Leggi anche: Napoli, Conte pensa ad una rivoluzione: possibile cambio modulo. Le scelte del tecnico leccese per l’Atalanta Leggi anche: Carboni, cambio maglia a Gennaio? Un club di A si è mosso per lui Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Torna l’opzione Ngonge. Il nome nuovo in difesa è De Winter: le ultime col Csc Flash. Per Ngonge del Torino ci sono due pretendenti in Serie A - L'Atalanta ha mosso un primo passo verso Cyril Ngonge, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Torino. torinogranata.it

Torino-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A - L'Atalanta di Juric difende a 3 e non è quindi escluso che il Torino scelga la stessa difesa vista sette giorni fa con ... sport.sky.it

Torino-Cagliari 1-2, la moviola: il contatto Paleari-Idrissi fa discutere, su Ngonge… - I granata escono sconfitti dal match casalingo contro il Cagliari, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. msn.com

Termina 0-0 il primo tempo tra Atalanta U23 e Latina - facebook.com facebook

Bergamo è amara per #Gasperini: #Roma ko contro l' #Atalanta Primo tempo inguardabile, decide un gol di Scalvini. Flebile reazione nella ripresa @DanieleLoMonaco #ASRoma #AtalantaRoma x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.