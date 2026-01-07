Atalanta contro il Bologna mancherà Scamacca | forfait dopo una botta al flessore destro
L’Atalanta dovrà affrontare il Bologna senza Scamacca, che ha riscontrato un infortunio al flessore destro. La rifinitura di mercoledì mattina presso l’ASD Ponte Ronca non ha ancora chiarito la formazione ufficiale, e l’assenza del giocatore potrebbe influenzare la strategia di mister Palladino nella partita in programma al Dall’Ara alle 18:30. Restano da valutare le scelte definitive per la sfida di oggi.
Bologna. Dopo la rifnitura svolta nella mattinata di mercoledì 7 gennaio sul campo dell’ ASD Ponte Ronca, nell’hinterland di Bologna, mister Raffaele Palladino non ha sciolto le riserve sulle convocazioni dell’Atalanta per la sfida del Dall’Ara (calcio d’inizio alle 18:30). Alla lista di assenti per il match, però, si è aggiunto Gianluca Scamacca, fermato da un problema muscolare al flessore destro (edema fibrillare, per la precisione) che lo costringerà ai box. Il numero 9 dovrebbe essere sostituito dal suo pariruolo Krstovic. Le formazioni ufficiali verranno diffuse intorno alle 17:30. Le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Scamacca Atalanta, il bomber si è ripreso la Dea: la rete contro il Napoli per la ripartenza dopo un periodo difficile. E sul futuro…
Leggi anche: Raspadori, botta al gluteo destro in allenamento: condizioni da valutare per Gattuso
Bologna-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I rossoblù di Vincenzo Italiano, in crisi di risultati, chiudono il girone d'andata al Dall'Ara contro la Dea di Raffaele Palladino ... tuttosport.com
Bologna-Atalanta: le probabili formazioni e dove vederla - La formazione rossoblù dovrebbe scendere in campo con Ravaglia in porta; Zortea, Heggem, Lucumì e Miranda in difesa; ... calcioatalanta.it
Bologna-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Bologna- sport.virgilio.it
Off to Bologna #BolognaAtalanta #GoAtalantaGo - facebook.com facebook
Pisa Como Genoa Atalanta Bologna Cinque vittorie consecutive in Serie A. Una striscia che parla da sola. Frank, diventa uno di noi. @TheUnitedStrand Ti aspettiamo: con noi i capelli li avresti già tagliati… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.