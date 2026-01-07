Assalto terrificante in autostrada | fiamme ovunque e chiodi sull’asfalto È shock in Italia

Nel pomeriggio, l’autostrada A14 tra Foggia e Cerignola è stata teatro di un grave episodio: un assalto armato a un portavalori, con incendi e chiodi sull’asfalto. L’incidente ha causato interruzioni nel traffico e preoccupazione tra gli automobilisti. Questo episodio evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e garantire la tutela di chi lavora in situazioni di rischio.

Un assalto armato a un portavalori ha interrotto nel pomeriggio la normale circolazione lungo l'A14, nel tratto compreso tra Foggia e Cerignola. L'azione è avvenuta all'altezza del casello di Cerignola Est e ha visto come obiettivo un mezzo blindato della ditta Battistolli. Le informazioni disponibili sono ancora frammentarie, ma quanto emerso finora restituisce il quadro di un'operazione pianificata con grande precisione e rapidità. Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori avrebbero bloccato il portavalori lungo la carreggiata, costringendo il mezzo a fermarsi. Per garantirsi la fuga e impedire l'arrivo tempestivo delle pattuglie, il commando avrebbe utilizzato almeno tre autovetture, probabilmente rubate, che sono state successivamente incendiate.

Assalto a portavalori sull’A14, auto in fiamme e spari a Ortona. I rapinatori fanno esplodere il blindato: via col malloppo - Si sono dileguati a bordo di una macchina di grossa cilindrata con un bottino di 400mila euro. quotidiano.net

Assalto armato in A14: furgone portavalori rapinato e autostrada in fiamme - Assalto armato a un portavalori sulla A14 tra Ortona e Pescara. ilmetropolitano.it

