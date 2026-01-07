Un'unità navale statunitense si è avvicinata a una petroliera russa con a bordo greggio venezuelano, in un'operazione iniziata più di due settimane fa nell'Atlantico. L'episodio evidenzia le tensioni internazionali legate alle rotte energetiche e alle sanzioni economiche, sollevando questioni sulla libertà di navigazione e il rispetto delle normative internazionali nel settore marittimo.

Gli Stati Uniti stanno tentando di fermare una petroliera legata al Venezuela dopo un inseguimento durato più di due settimane attraverso l'Atlantico. L'abbordaggio potrebbe alimentare le tensioni con la Russia che ha inviato un sottomarino e diverse navi a scortare il tank. L'operazione è avvenuta dopo che la petroliera Marinera, originariamente nota come Bella-1, è riuscita a superare il "blocco" marittimo statunitense di imbarcazioni sanzionate e ha respinto i tentativi della Guardia costiera statunitense di fermarla. E proprio ora sempre la Guardia costiera sarebbe in azione. A coadiuvarla ci sarebbe anche l'esercito Usa, come riportano i media britannici e russi, che pubblicano immagini di un elicottero che vokteggia sulla petroliera e sembra essere un MH-6 Little Bird americano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Assalto nell'Atlantico alla petroliera russa che trasporta greggio venezuelano

