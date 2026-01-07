Assalto a portavalori sulla A14 tre auto date alle fiamme | chiuso tratto tra Cerignola Est e il bivio con la A16

Nella giornata del 7 gennaio 2026, sull'autostrada A14 tra Cerignola Est e il bivio con la A16 si è verificato un assalto a un portavalori, con tre veicoli dati alle fiamme. L'evento ha comportato la chiusura temporanea del tratto stradale. Si tratta dell'ultimo episodio di una serie di incidenti di questo tipo avvenuti nel territorio foggiano, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sulla criminalità locale.

