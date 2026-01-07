Asllani strategia delineata | addio al Torino ma niente permanenza Questa l’ipotesi sul tavolo

Asllani, che tornerà all’Inter dal Torino, non ha intenzione di proseguire la sua esperienza con i nerazzurri. La strategia del centrocampista sembra orientata a un nuovo trasferimento all’interno della Serie A, lasciando quindi la squadra piemontese e cercando una nuova opportunità nel massimo campionato italiano. La situazione resta da definire, ma l’ipotesi di un addio rimane sul tavolo.

Inter News 24 Asllani, il centrocampista rientrerà all’Inter dal Torino ma non per restare: l’ex Empoli vuole un nuovo trasferimento in Serie A. Il futuro di Kristjan Asllani è diventato un vero e proprio rebus di mercato in questa sessione invernale del 2026. Nonostante le grandi aspettative iniziali, l’avventura del centrocampista albanese con la maglia del Torino è giunta al capolinea molto prima del previsto. Come riportato dal quotidiano Corriere dello Sport, il giocatore non concluderà la stagione all’ombra della Mole, né farà ritorno immediato ad Appiano Gentile per restare alla corte di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

Asllani sempre più lontano dall’Inter: blitz Sartori, cosa manca per l’addio | CM.IT - Sul centrocampista albanese nelle ultime ore è forte il pressing del Bologna, che ha sorpassato la concorrenza del Torino. calciomercato.it

Asllani: "Addio all'Inter un bene per me e per loro. Se giocava Calhanoglu..." - Kristjan Asllani in estate è passato dall'Inter al Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto. calciomercato.com

Pedullà - Asllani verso l’uscita dal Torino: Parma e Sassuolo si muovono. Anche stavolta niente Real Madrid o Bayern - facebook.com facebook