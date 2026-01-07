Asinello rifiutato dalla mamma a Natale ora vive in casa di una famiglia genovese | la storia di Astro

Astro, un asinello che ha vissuto un inizio difficile, è stato rifiutato dalla madre subito dopo il parto. Nonostante le avverse circostanze, ora vive in una famiglia genovese, dove ha trovato affetto e cura. La sua storia evidenzia l’importanza di proteggere e sostenere gli animali in difficoltà, offrendo loro una seconda possibilità di vivere in un ambiente sicuro e amorevole.

Dopo il parto, la madre lo ha calciato e gli è rampata addosso. E non gli ha dato il colostro, il primo latte materno che serve per formare gli anticorpi. "I veterinari ci hanno detto che sarebbe morto nel giro di due ore", ma Donatella e Mattia non si sono arresi e lo hanno accolto in salotto.

