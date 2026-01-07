Asinello e un pony azzannati dai lupi spariti anche diversi gatti Situazione sempre più preoccupante
Elisa Bordoni, capogruppo di San Giovanni Viva, esprime preoccupazione per l’aumento di episodi di predazione da parte dei lupi nel territorio di San Giovanni in Marignano. Recenti avvistamenti e attacchi su asinelli, pony e gatti sollevano preoccupazioni sulla sicurezza degli animali e sulla gestione del fenomeno, che sembra intensificarsi. La situazione richiede attenzione e interventi concreti per tutelare il patrimonio animale e la tranquillità della comunità.
Elisa Bordoni, capogruppo della lista San Giovanni Viva in Consiglio Comunale a San Giovanni in Marignano, esprime forte preoccupazione per il continuo susseguirsi di episodi riconducibili alla presenza dei lupi sul territorio comunale e nelle aree limitrofe, fenomeno che sta generando allarme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
