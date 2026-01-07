Ascolti TV Total Audience | Martedì 6 gennaio 2026 | Il Paradiso delle Signore e La Forza di una Donna guidano la crescita

Martedì 6 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto Rai1 in evidenza grazie allo Speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi, che ha guidato la crescita della audience. Tra i titoli più seguiti, Il Paradiso delle Signore e La Forza di una Donna si sono confermati come programmi di punta, dimostrando ancora una volta l’importanza della rete nel panorama televisivo della serata.

La serata di martedì 6 gennaio 2026 conferma ancora una volta la forza di Rai1, che grazie allo Speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi domina la scena televisiva in total audience. Il programma guidato dalla Lotteria registra numeri altissimi già nella fase di avvicinamento, per poi esplodere nella parte centrale della serata, staccando nettamente tutta la concorrenza. Canale 5 resta distante con il film Barbie, mentre le altre reti generaliste si dividono le briciole in una serata fortemente polarizzata. Ascolti TV – Prima serata (total audience). Rete Programma Spettatori Share Rai1 Aspettando Affari Tuoi (20:42–21:50) 5.

