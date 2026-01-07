Ecco gli ascolti tv di martedì 6 gennaio 2026: i principali programmi della serata, tra cui Affari Tuoi su Rai 1, Barbie e The Land of Dreams, sono stati seguiti da un pubblico vario. Di seguito, i dati di ascolto e share dei programmi trasmessi, per offrire una panoramica chiara e precisa dell’audience registrata ieri sera.

Ascolti tv martedì 6 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 6 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Affari Tuoi. Su Rai 2 Genitori in trappola. Su Rai 3 The land of Dreams. Su Rete 4 Il piccolo Lord. Su Canale 5 Barbie. Su Italia 1 Il grande giorno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 6 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 6 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv martedì 6 gennaio: Affari Tuoi, Barbie, The Land of Dreams

Leggi anche: Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di Affari Tuoi

Leggi anche: Ascolti tv ieri, martedì 25 novembre 2025: dallo scontro tra Belve e C'è ancora domani a La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 6 gennaio 2026.

Ascolti tv 6 dicembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales, la sfida tra Scotti e De Martino - Chi ha vinto tra Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Tu sì que vales trasmesso da Canale5. fanpage.it

Ascolti tv del 6 dicembre, sfida diretta tra Ballando con le Stelle e la finale di Tu Sì Que Vales - Ultima sfida della stagione tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales: sabato 6 dicembre infatti è calato il sipario sul talent show di Canale5 con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, ... dilei.it

Ascolti tv, Il conte di Montecristo esiliato da Noi del Rione Sanità. Infante cresce, Del Debbio vs Formigli, che volata - Trend Auditel - Noi del Rione Sanità chiude la stagione su Rai1 al primo posto negli ascolti tv con 2. affaritaliani.it

Ascolti tv martedì 30 dicembre: La voce di Cupido vince con il 16.8%, eterno Mamma ho perso l’aereo (13%) - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Martedì 9 Dicembre 2025. #LAltroIspettore chiude in calo (16.7%), #LaNottenelCuore 14.9%, bene #LeIene (10.5%) I dati auditel della giornata di ieri x.com