Ascolti TV | Martedì 6 Gennaio 2026 Botto Affari Tuoi 27.6-35.9% stecca Barbie 9.1%

Martedì 6 gennaio 2026, la serata televisiva ha visto come protagonista Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia su Rai1, che ha registrato un ascolto compreso tra 27,6% e 35,9%. La programmazione ha attirato un pubblico consistente, mentre il film Barbie ha ottenuto circa il 9,1% di share. Questi dati riflettono le preferenze degli spettatori in questa giornata, offrendo un quadro aggiornato delle tendenze televisive.

Nella serata di ieri, martedì 6 gennaio 2026, su Rai1 Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Barbie ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Genitori in trappola intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Il grande giorno incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 The Land of Dreams segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Il piccolo lord totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Serendipity – Quando l'amore è magia raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Un Natale da favola ottiene.000 spettatori (%).

