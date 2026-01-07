Ascolti TV | Martedì 6 Gennaio 2026 Boom di Affari Tuoi 27.6-35.9%

Ecco gli ascolti TV di martedì 6 gennaio 2026, con particolare attenzione alla performance di Affari Tuoi, che ha registrato una crescita significativa. La serata ha visto confrontarsi nuovamente Rai1 e Canale 5, offrendo agli spettatori un’ampia scelta di programmi e intrattenimento. Di seguito i dati dettagliati e l’analisi delle principali fasce orarie.

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv e nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 nella prima serata di martedì 6 gennaio 2026. Il pubblico televisivo ha potuto scegliere tra proposte molto diverse, dai grandi film alle fiction, passando per gli appuntamenti legati alla Lotteria Italia. Al centro dell'attenzione, ancora una volta, il confronto diretto tra i due principali canali generalisti, con uno sguardo anche ai risultati delle altre reti del digitale terrestre. Di seguito tutti i dati Auditel della serata, con le preferenze del pubblico espresse in termini di spettatori e share. Ascolti TV prima serata: Rai1 contro Canale 5.

