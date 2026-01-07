Ascolti TV martedì 6 gennaio 2026 | Affari Tuoi Lotteria vola al 35,9% La Ruota al 24,2%

Gli ascolti TV di martedì 6 gennaio 2026 mostrano Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia con circa 5,8 milioni di spettatori e una quota del 35,9%, confermando il suo ruolo di programma più seguito della giornata. La Ruota della Fortuna raccoglie invece il 24,2% di share, evidenziando le preferenze del pubblico nel giorno dell’Epifania. I dati riflettono l’interesse verso le trasmissioni di intrattenimento durante le festività.

Ascolti TV di martedì 6 gennaio 2026 (Epifania): Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia segna 5.810.000 spettatori e 35,9% nella parte centrale. In access, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.922.000 spettatori (24,2%). Nel preserale L'Eredità guida con 4.639.000 (26,3%). Tutti i dati Auditel, tabelle e nota Total Audience.

Ascolti tv 6 gennaio: chi ha vinto tra Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia e Barbie - I dati Auditel di Rai1 con Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia e Canale 5 con il film Barbie ... fanpage.it

Ascolti TV di martedì 6 gennaio 2026 - Ecco di seguito vediamo gli ascolti TV delle prime serate di ieri dei principali canali televisivi nazionali Rai Mediaset LA7 tv8 e Nove. mondotv24.it

Gli ascolti tv di martedì 6 gennaio. Con lo speciale Lotteria Italia De Martino torna sopra Gerry Scotti - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Martedì 6 Gennaio 2026. Botto #AffariTuoi (27.6-35.9%), stecca #Barbie (9.1%). #LaRuotadellaFortuna al 24.2% Tutti i dati x.com

