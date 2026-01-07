Ascolti TV 7 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata
Ecco i dati Auditel della prima serata di mercoledì 7 gennaio 2026. Di seguito, una panoramica dettagliata sui programmi più seguiti e le percentuali di ascolto registrate, offrendo un quadro chiaro delle preferenze del pubblico italiano nella giornata.
Ascolti TV 7 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 7 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 7 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Purché finisca bene, mentre Canale 5 ha risposto con A Testa Alta – Il Coraggio Di Una Donna. Italia 1 ha offerto Safe, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Realpolitik e Una giornata particolare. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
