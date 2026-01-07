Ascoli fumata bianca Contratto per Galuppini

Ascoli ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Galuppini, che si è unito al club con un contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo alcune settimane di trattative, il giocatore ha firmato a titolo definitivo e si è trasferito nella città picena. La società, insieme al tecnico Tomei e al direttore sportivo Patti, accoglie con soddisfazione il nuovo acquisto, che rappresenta un rinforzo importante per la squadra in vista della seconda parte della stagione.

Ascoli, ecco il primo rinforzo del mercato invernale. Il ds Patti e il tecnico Tomei accolgono l’arrivo di Francesco Galuppini che, dopo alcuni giorni di intense trattative, nella serata di ieri ha raggiunto il capoluogo piceno per legarsi a titolo definitivo al club di corso Vittorio Emanuele attraverso un vincolo contrattuale fino al 30 giugno 2027 con la possibilità di un’eventuale opzione. L’esterno offensivo destro ha lasciato il Mantova, squadra nella quale aveva militato nelle ultime stagioni, per arrivare a vestire la maglia bianconera. Sarà lui a dare man forte lungo la corsia di destra, grazie all’esperienza maturata e alle qualità tecniche espresse in campo nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, fumata bianca. Contratto per Galuppini Leggi anche: Paratici alla Fiorentina, fumata bianca a un passo: le ultime novità e i dettagli sul contratto Leggi anche: Spalletti Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina. Le ultimissime sull’approdo del tecnico toscano in bianconero. Ecco quando potrebbe esserci la fumata bianca La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ascoli, fumata bianca. Contratto per Galuppini. Ascoli, fumata bianca. Contratto per Galuppini - Il ds Patti e il tecnico Tomei accolgono l’arrivo di Francesco Galuppini che, dopo alcuni giorni di intense trattative, nella serata di ieri ha ra ... sport.quotidiano.net

TvSei. . Serie C. Bruzzaniti a Catania, il Pineto si tuffa su Ianesi Arrivata a conclusione la trattativa che porterà Giovanni bruzzaniti dal Pineto al Catania. Fumata bianca nella tarda serata di ieri, ufficialità dopo il 2 gennaio. I biancazzurri, adesso, in attesa di far - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.