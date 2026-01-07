Art Directors Guild Awards 2026 | La lista delle Nomination

L’Art Directors Guild (ADG) ha annunciato le nomination per i 30esimi Excellence in Production Design Awards del 2026. L’evento riconosce l’eccellenza nel design di produzione per film, televisione, spot, videoclip e animazione. La lista delle nomination evidenzia i lavori più distintivi nel settore e riflette l’impegno di professionisti e creativi nel valorizzare l’estetica visiva delle produzioni.

L' Art Directors Guild (ADG, IATSE Local 800) ha annunciato le nomination per la 30ª edizione degli Excellence in Production Design Awards, che celebrano l'eccellenza nel design di produzione per film, TV, spot, videoclip e animazione. Tra i favoriti di questa edizione Sinners (da noi I Peccatori) e Frankenstein, che emergono tra l'altro come frontrunner per l'Oscar nella medesima categoria, ma occhio anche alla presenza in nomination di film quali Wicked: For Good (Nathan Crowley) e Avatar: Fuoco e Cenere (Dylan Cole, Ben Procter). Come noto, la storia di correlazione tra gli ADG e l'Academy è molto alta (20 vittorie su 29 edizioni), pertanto è importante dare il giusto spazio editoriale a questo speciale premio delle associazioni cinematografiche americane.

