Arrivate altre cento cassette di plastica riutilizzabili

Al Mercato ittico di Cesenatico sono arrivate altre cento cassette di plastica riutilizzabili, nell’ambito del progetto Net Reborn. Questo intervento mira a ridurre l’uso di polistirolo e a promuovere pratiche sostenibili. La collaborazione tra Cooperativa Casa del Pescatore, Fondazione Cetacea, Sea The Change, Coopservice e Servizi Italia testimonia l’impegno condiviso per un ambiente più pulito e responsabile.

Al Mercato ittico di Cesenatico sono arrivate altre cento cassette di plastica, nell'ambito del progetto do valenza ambientale Net Reborn per contrastare l'inquinamento da polistirolo, che vede protagonisti la Cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico, la Fondazione Cetacea di Riccione e Sea The Change, con il sostengo di Coopservice e Servizi Italia. L'obiettivo è sostituire le tradizionali cassette in polistirolo utilizzate nel settore ittico, con cassette durevoli e riutilizzabili, riducendo in maniera significativa la dispersione di micro e nanoplastiche in mare, in un modello di economia circolare.

