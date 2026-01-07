Arriva su Sky dal 9 gennaio la serie tv Gomorra Le origini | sei episodi diretti da Marco D' Amore e Francesco Ghiaccio
(askanews) – Donna Imma e Pietro Savastano tornano ragazzi nella Napoli del 1977, tra povertà, contrabbando di sigarette, faide locali, prima del terremoto, prima che un personaggio che ricorda molto Raffaele Cutolo facesse saltare tutto e che la camorra inondasse con la droga le strade della città. Gomorra. Le origini, sei episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 9 gennaio, è il prequel di una delle serie più amate della tv, e racconta l’educazione criminale, e anche sentimentale, del futuro boss, mostrando un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna. GUARDA LE FOTO Gomorra New Edition: le foto più belle del film. 🔗 Leggi su Amica.it
D'Amore regista di Gomorra - Le origini: «Non volevo farlo. I giovani? Non vogliamo educare»
