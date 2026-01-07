A causa della recente abbondante nevicata, i comuni di Argenta e Portomaggiore invitano a ridurre gli spostamenti non strettamente necessari. L’evento atmosferico ha portato a condizioni di strada più complesse, rendendo importante prestare attenzione alla sicurezza e favorire eventuali alternative di viaggio. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità locali e di limitare gli spostamenti per garantire la sicurezza di tutti.

Un’Epifania insolita nei comuni di Argenta e Portomaggiore, caratterizzata da un’intensa nevicata. Nella giornata festiva di ieri, i due comuni hanno assistito alla caduta di abbondanti fiocchi di neve. La nevicata, di qualche centimetro, ha avuto inizio alle 7 del mattino, regalando alle due comunità una giornata atipica. A monitorare costantemente la situazione sono stati i due sindaci: Andrea Baldini di Argenta, e Dario Bernardi di Portomaggiore. Il primo cittadino argentano ha raccomandato ai suoi cittadini di "essere prudenti e di godersi l’insolito momento di neve". Alle ore 12,30, il sindaco Baldini ha informato la comunità delle condizioni stradali del territorio, nella quale è stato sparso il sale mediante i mezzi spazza neve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva la neve, l’appello: "Ridurre gli spostamenti"

Leggi anche: “Non uscite di casa e evitate gli spostamenti”. 160mila italiani in pericolo, appello dopo i bombardamenti

Leggi anche: Attivato il piano neve a Cesena, mezzi in azione nelle zone collinari: "Prudenza, limitare gli spostamenti"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LA NEVE ARRIVA IN SPIAGGIA A GRADO Il freddo non concede tregua. Non solo Trieste ma anche l'Isontino oggi, martedì 6 gennaio, si è svegliato nella morsa del vento. A metà mattinata è tornato il nevischio in centro, mentre sul Carso, già dall’ora di pranz - facebook.com facebook

Dopo la neve arriva il rischio ghiaccio, è allerta in Toscana x.com