Arriva il grande gelo sul Ferrarese scatta l’allerta meteo per temperature estreme

A partire dalla mezzanotte di giovedì 8, il Ferrarese sarà interessato da un’ondata di freddo intenso, con temperature medie inferiori allo zero per tutta la giornata. Dopo le nevicate di inizio gennaio, l’allerta meteo segnala condizioni di gelo estremo, che richiedono attenzione e precauzioni per la popolazione e le attività all’aperto.

Dopo la neve per l'Epifania, Ferrara si prepara a una nuova stretta del freddo. A partire dalla mezzanotte di giovedì 8, e per tutta la giornata, il territorio ferrarese sarà interessato da temperature particolarmente rigide, con valori medi giornalieri inferiori allo zero.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Gelo e temperature sottozero: scatta l'allerta meteo nel Ravennate Leggi anche: Freddo gelido in collina e montagna, diramata una allerta meteo gialla per temperature estreme Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gelo in arrivo, scatta la salatura preventiva sulle strade provinciali; A Ferrara è il giorno della Fiamma olimpica; La Befana sfida il gelo Si cala dal Castello In volo perde la scopa Ci pensano i pompieri. Arriva in scena all'Officina Santachiara il 9 gennaio un grande evento ispirato al Gioco dell’Oca, con caselle, performer e musicisti, che vedrà il pubblico partecipare - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.