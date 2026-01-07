Arriva il freddo come proteggere i contatori dell’acqua dal gelo

Con l’arrivo delle temperature più basse, è importante adottare alcune semplici precauzioni per proteggere i contatori dell’acqua e le tubature dal gelo. Una corretta tutela può prevenire danni e inconvenienti durante i mesi più freddi. In questo articolo, forniremo consigli pratici per mantenere in sicurezza gli impianti idrici dell’abitazione durante l’inverno.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Con l'arrivo delle temperature più rigide, occorre proteggere dal gelo i contatori e le tubature dell'acqua più esposte al freddo dell'inverno. Nuove Acque suggerisce ai propri utenti alcuni semplici accorgimenti per evitare il congelamento e il rischio di rottura dei tubi e dei contatori. Se il contatore si trova all'interno di una nicchia a parete o di un qualsiasi tipo di manufatto in muratura, lo sportello e le pareti interne possono essere rivestite con un pannello in poliuretano o altro materiale simile come il polistirolo, mentre le fessure tra il telaio e la parete in muratura possono essere stuccate.

